В Ірпені на міні підірвалася вантажівка: водій загинув
У місті Ірпінь Київської області на міні підірвалася вантажівка. Водій загинув на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на мера Ірпеня Олександра Маркушина.
«У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль. Водій загинув», — написав Маркушин.
За його словами, зараз встановлюється особа загиблого і маршрут руху автомобіля. Міський голова закликав не поспішати приїжджати в Ірпінь. Він додав, що в місті ще не закінчили роботу сапери.