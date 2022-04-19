В Ірпені на міні підірвалася вантажівка: водій загинув

У місті Ірпінь Київської області на міні підірвалася вантажівка. Водій загинув на місці.

«У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль. Водій загинув», — написав Маркушин.

За його словами, зараз встановлюється особа загиблого і маршрут руху автомобіля. Міський голова закликав не поспішати приїжджати в Ірпінь. Він додав, що в місті ще не закінчили роботу сапери.