В Ірпені на міні підірвалася вантажівка: водій загинув

Опубликовано

У місті Ірпінь Київської області на міні підірвалася вантажівка. Водій загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на мера Ірпеня Олександра Маркушина.

В Ірпені на міні підірвалася вантажівка: загинув водій

Getty Images

«У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль. Водій загинув», — написав Маркушин.

За його словами, зараз встановлюється особа загиблого і маршрут руху автомобіля. Міський голова закликав не поспішати приїжджати в Ірпінь. Він додав, що в місті ще не закінчили роботу сапери.

Like

Метки:

Читайте также: