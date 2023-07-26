В Криму атаковано російський ремонтний батальйон, багато поранених
Під час вибухів у Красногвардійському районі в Криму було атаковано ремонтний батальйон Міноборони РФ. Шістьох окупантів було поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
“Шістьох військових поранено в Червоногвардійському районі Криму в результаті ракетної атаки на ремонтний батальйон МО РФ”, – йдеться в повідомленні.
Як повідомляють джерела ASTRA у медичних службах анексованого Криму, напередодні вранці до Красногвардійської ЦРЛ з різними пораненнями було госпіталізовано 6 військовослужбовців ремонтного батальйону Міноборони РФ.
Як уточнюється, поранення окупанти отримали 25 липня внаслідок влучення по їх розташуванню невстановлених ракет.
“Пошкоджено одну з будов розташування. Площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів”, – додають у Telegram-каналі.
Вибухи в Красногвардійському районі Криму
Вранці 25 липня у Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.
Додамо, що сьогодні, 26 липня, в Криму також повідомляють про “бавовну”. Так, вибухи сталися в Красноперекопську, а в Севастополі та Балаклаві, крім них, повідомляють і про стрілянину та пуски ракет.