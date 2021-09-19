В «Л/ДНР» тепер «офіційно» діє російська окупаційна адміністрація, – Денис Казанський
Лідери терористичний угрупувань «ЛНР» та «ДНР» Пасечник та Пушилін проголосували на виборах до Держдуми РФ.
Це означає, що у очільників бойовиків є російські паспорти, пише журналіст Денис Казанський.
“Пасечник і Пушилін проголосували на виборах до Держдуми РФ, і таким чином вже відкрито визнали, що мають російське громадянство. Це означає, що на захопленій території України тепер цілком офіційно діє російська окупаційна адміністрація, яка управляється громадянами РФ“. // ДілоTweet