В Маріуполі загинули близько 22 тисяч людей

В оточеному Маріуполі внаслідок дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в коментарі CNN .

«Зараз ми говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі», — сказав Кириленко.

За його словами, ситуація у місті важка, підрахунок жертв ускладнюється безперервними бойовими діями.

Також він прокоментував хімічну атаку росіян в Маріуполі.

«Ми знаємо, що минулої ночі близько півночі безпілотник скинув якийсь поки що невідомий вибуховий пристрій, на людей, які знаходилися в районі Маріупольського металургійного комбінату, троє людей відчули себе погано», — сказав Кириленко.