В Мелітополі прогриміли вибухи, ліквідовано одного з колаборантів – ЗМІ

Один з вибухів пролунав в районі мелітопольського аеродрому.

Вранці 6 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів.

Як повідомляє місцеве видання “РИА Мелитополь”, очевидці чули вибухи в районі аеродрому. Крім того, “бавовна” сталася у мікрорайоні “Дроби” на проспекті 50-річчя Перемоги. У будинках повилітали шибки.

Згодом видання повідомило, що вибух в мікрорайоні “Дроби” стався біля під’їзду житлового будинку та гаражів. Ліквідовано колаборанта Миколу Волика.

“Поліція і швидкі вже працюють на місці. За попередніми даними “підсмажився” колаборант Коля Волик”, – пише видання.

Мер Іван Федоров також підтвердив інформацію про “бавовнятко” в Мелітополі. Вибух мав таку силу, що його чула половина міста. // УНІАН