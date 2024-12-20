В МЗС назвали кількість українців, які виїхали за кордон через війну

Сибіга наголосив, що Україна зацікавлена, щоб якнайбільша кількість наших громадян повернулися додому.

З початку повномасштабного вторгнення 7,5 млн українців виїхали за кордон і продовжують перебувати там через війну.

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Години запитань до уряду у Верховній Раді. “Та кількість громадян України, яка на сьогодні перебуває за кордоном – це безпековий виклик для держави. Сьогодні ми говоримо про понад 7,5 млн співвітчизників, які вимушено опинилися за межами нашої країни”, – деталізував він.

За його словами, тільки в Польщі перебуває мільйон українців. Сибіга розповів, що там знаходиться друга за кількістю українська громада. “Я маю на увазі і автохтонна громада українська, і вимушено прибулих громадян України. Ми говоримо про кількість громадян – приблизно мільйон осіб”,- зазначив він.

За його словами, МЗС буде посилювати консульську присутність у Польщі, зокрема, планується відкриття двох додаткових консульських установ у Жешуві та Познані.

Сибіга вважає, що необхідно створити належні умови для повернення українців. Він наголосив, що потрібна безпека для всіх українців, зокрема достатня кількість систем ППО, відбудоване житло, створення мережі бомбосховищ.