В ніч на 10 липня під час обстрілу рашистів медики столиці провели три трансплантації дітям

У ніч на 10 липня, коли Київ зазнав чергової масованої атаки дронів і ракет, лікарі Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” і Інституту серця провели три термінові трансплантації дітям.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Фото: Український центр трансплант-координації

Операції відбулися близько третьої ночі, коли у місті лунали вибухи. Відкласти пересадки до завершення тривоги було неможливо, оскільки серце, на відміну від інших органів, може перебувати поза тілом не більше трьох годин. Тому директор Інституту серця Борис Тодуров одразу вирушив із донорським органом до лікарні, попри обстріли – це зафіксовано на відео, яке набуло широкого розголосу в мережі.

У той час в “Охматдиті” медики паралельно розпочали пересадку печінки та нирок. За словами трансплантолога Олега Годіка, зволікати було небезпечно – чим швидше здійснюється пересадка після забору органа, тим вищі шанси на успішне відновлення.

Донором стала чотирирічна дівчинка. Після підтвердження смерті її батьки надали згоду на вилучення серця, печінки та нирок для трансплантації.

Трансплант-координаторка та педіаторка Анастасія Морозова пояснила, що виконати такі складні втручання в укриттях неможливо – операційні обладнані на сьомому поверсі лікарні, де забезпечено необхідну стерильність, наявні всі потрібні інструменти та анестезіологічна підтримка.

У результаті трансплантацій вдалося врятувати трьох дітей: печінку отримала 16-річна дівчина, нирки – 14-річний хлопець, а серце пересадили 12-річній дівчинці. Усі троє перебувають у реанімації.