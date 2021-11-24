В ОБСЄ підтвердили обстріл окупантами та руйнування цивільних об’єктів у Невельському на Донеччині

Місія ОБСЄ підтвердили руйнування цивільних об’єктів у Невельському на Донеччині внаслідок обстрілів великокаліберними боєприпасами, випущеними з підконтрольної російським окупантам території.

Як передає Укрінформ, це повідомленому у щоденному звіті № 275/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 23 листопада 2021 року.

«18 листопада команда Місії уточнювала повідомлення про пошкодження цивільних об’єктів у центральній і північній частинах н. п. Невельське (підконтрольний урядові, 18 км на північний захід від Донецька)», — зазначається у звіті.

На вул. Молодіжній, 1А безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіуса дії зафіксував пошкодження черепиці на крівлі господарської будівлі, розташованої західніше житлового одноповерхового будинку.

На вул. Молодіжній, 2 БПЛА зафіксував, що приблизно половина даху одноповерхового житлового будинку була зруйнована, а інша половина — пошкоджена. Цей літальний апарат також виявив розбиту черепицю з даху суміжної господарської будівлі.

На вул. Молодіжній, 3 БПЛА виявив пошкодження крівлі іншого житлового одноповерхового будинку, а також черепицю, що лежала на землі. БПЛА також зафіксував, що частина цегляної стіни зі східного боку цього будинку обвалилася, а поруч на землі лежали уламки.

На вул. Молодіжній, 4 цей БПЛА виявив обвалену південну сторону житлового одноповерхового будинку, а також зруйновану східну сторону гаража, розташованого північно-східніше зазначеного будинку.

За даними спостереження БПЛА, на вул. Молодіжній, 5, виявлено пошкодження черепиці та крокв даху одноповерхового житлового будинку.

На вулиці Цвіточній БПЛА виявив пошкодження крівлі двох господарських будівель.

На вул. Центральній, 1 за даними спостереження БПЛА, виявлено руйнування частини господарської будівлі, розташованої південніше одноповерхового житлового будинку.

На вул. Центральній, 2 БПЛА зафіксував, що зруйновано східну частину одноповерхового житлового будинку , а також пошкоджено пошкоджений транспортний засіб біля будинку.

На вул. Центральній, 3, БПЛА виявив пошкодження крівлі та північної цегляної стіни житлового одноповерхового будинку, а також уламки, що лежали на землі неподалік.

На вулиці Ювілейній, за даними спостереження БПЛА, виявлено пошкодження черепиці на крівлі одноповерхового житлового будинку.

«За оцінкою, усі вищезазначені пошкодження виникли нещодавно внаслідок влучення великокаліберних боєприпасів, випущених із південного та південно-східного напрямку», — зазначається у звіті.

Як відомо, на південь та південний схід від Невельського знаходяться тимчасово окуповані Росією райони Донецької області.

У селищі Невельське на Донеччині обстрілами окупантів у листопаді поточного року були зруйновані 25 будинків, і практично всі жителі вимушено виїхали з селища – залишилося 5 людей.