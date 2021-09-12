В Одессе судят агента ФСБ, планировавшего похищение командующего Силами специальных операций

Предполагаемого агента российских спецслужб Игоря Малогу, известного также под псевдонимом Лидер, начали судить в Одессе.

Как стало известно «Думской», дело 44-летнего уроженца Татарбунар, которого обвиняют в преступлениях, предусмотренных частью 1 ст. 111, частью 1 ст. 258-3, частью 1 ст. 263 УК Украины («государственная измена», «участие в террористической организации» и «незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой»), рассматривает Приморский районный суд.

Последнее заседание состоялось 9 сентября.

Пока судебное рассмотрение находится на подготовительной стадии. Летом Приморский райсуд обратился в апелляцию с просьбой передать дело в Херсонскую область или Татарбунарский районный суд Одесской области (мол, именно там были совершены преступления, которые инкриминируют фигуранту), но получил отказ.

В начале августа Малоге продлили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода на свободу под залог почти миллиона гривен. Этих денег он до сих пор не нашел, поэтому остается в Одесском СИЗО.

По данным следствия, в 2014 году бывший сотрудник военной разведки Малога вступил в контакт с сотрудниками федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) и начал сколачивать в Украине разведывательно-диверсионную группу, задачей которой было собирать информацию о состоянии и передвижениях воинских частей Вооруженных сил Украины.

В частности, утверждают правоохранители, Лидер, изображая волонтера, пытался завербовать высокопоставленного военнослужащего 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого ССО ВС Украины.

Впоследствии он предложил куратору несколько дерзких операций, среди которых — похищение тогдашнего командующего Силами специальных операций генерал-лейтенанта Игоря Лунева и уничтожение самолета одной из стран НАТО, принимавших участие в совместных учениях с украинскими войсками.