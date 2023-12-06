В окупованому Луганську в авто підірвали «депутата «лнр» Попова (відео)

У центрі окупованого Луганська сьогодні підірвали автомобіль “депутата народної ради ЛНР” Олега Попова.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та ЗМІ.

Інформацію також підтвердив колаборант Володимир Рогов. За його даними, автомобіль вибухнув біля стадіону Авангард.

За даними “РИА Новости”, Попов помер в результаті вибуху.

Торік у вересні ЗМІ вже повідомляли про загибель Попова. Але в березні з’ясувалося, що він живий: на нього нібито готувався замах.

Нагадаємо, що в вересні партизанський рух “Атеш” анонсував нові операції у Луганську. Після цього за 10 днів партизани вивели з ладу п’ять вантажівок окупантів.

У травні цього року у центрі Луганська підірвали “міністра внутрішніх справ” Ігоря Корнета. Він керував “переворотом у ЛНР” у 2017-му, коли скинули Ігоря Плотницького.

8 листопада у Луганську загинув колишній начальник управління “народної міліції”, “депутатнародної ради ЛНР” Михайло Філіпоненко. У його автомобілі також спрацював вибуховий пристрій.

На початку вересня на Луганщині підірвали “голову митниці ЛНР” Юрія Афанасьєвського.

Окупанти та колаборанти все частіше гинуть унаслідок підривів автівок у містах, які вони тимчасово захопили. Так, наприклад унаслідок вибуху в штабі окупантів в Мелітополі було ліквідовано трьох російських офіцерів.

У жовтні українська розвідка підтвердила ліквідацію 4 співробітників ФСБ під час підриву автомобіля у Бердянську. // LB.ua