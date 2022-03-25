В Польше раскрыли свой план спасения Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскрыл план спасения Украины, разработанный Варшавой, Прагой и Любляной

План спасения, которое должно остановить войну в Украине, состоит из десяти пунктов.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на колонку Моравецкого для издания Politico.

Вот что предлагают Польша, Чехия и Словакия:

отключить все российские банки от международной платежной системы SWIFT, чтобы российская экономика не адаптировалась к новым условиям;

ввести единую политику убежища для русских солдат, отказывающихся выполнять приказы Кремля;

полностью остановить российскую пропаганду в Европе;

закрыть порты для русских кораблей;

ввести блокаду движения автомобильного транспорта как на Россию, так и из России;

ввести санкции не только против олигархов, но и против всего российского бизнеса;

остановить выдачу виз всем гражданам России, чтобы русский народ понял, что несет ответственность за войну против Украины и отвернулся от путина;

ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия»;

ввести запрет на экспорт на Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях;

исключить Россию из всех интернациональных организаций.

«Если это не остановит войну, нужно идти дальше. В Киеве мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективные санкции, мы не имеем выбора: мы должны защищать народ Украины собственными щитами», — подчеркнул Моравецкий.

Польский премьер убежден, что если не остановить Путина сейчас, то он будет двигаться только дальше.