В порту «Кавказ» Сили оборони суттєво пошкодили паром окупантів

Сьогодні угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту “Кавказ” завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому “Славянин”. Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

“Славянин” – третій і останній залізничний паром, який рф мали у зазначеному регіоні.

Продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру.

Далі буде…

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ