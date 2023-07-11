В районі Бердянська ліквідували російського генерал-лейтенанта

Мова йде про російського генерал-лейтенанта Олега Цокова, якого рік тому українські захисники вже “трьохсотили”.

Біля Бердянська українські захисники ліквідували російського генерала.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Повідомляють, що сьогодні в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича. У вересні 2022 його вже трьохсотили, але він вижив. Зараз кажуть, що могілізація проведена остаточно”, – йдеться в повідомленні. // LB.ua