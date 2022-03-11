В результаті нічного обстрілу окупантами Сумщини загинуло двоє мирних мешканців

Голова ОВА зауважує, що сьогодні на Сумщині «зелених коридорів» немає.

Окупанти обстріляли Сумщину, внаслідок чого загинуло двоє мирних мешканців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«В ніч на 11 березня російські орки обстріляли житлові будинки хутора Кердилівщина Маловорожбянської сільради. Загинуло двоє місцевих мирних мешканців: Василь Маслюк (приліт у двір) та Валерій Суханов (осколкове)», — написав він.

Крім того, Живицький повідомив, що «сьогодні на Сумщині «зелених коридорів» немає». // УНІАН