В США призначили наглядача за виділеними Україні коштами
Голова Ради генеральних інспекторів з доброчесності та ефективності (CIGIE) оголосив про обрання Роберта Сторча, генерального інспектора Пентагону, наглядачем за виділеними Україні коштами.
Він розпочне роботу 18 жовтня і буде контролювати витрачання близько $113 мільярдів допомоги, які були направлені Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального інспектора Пентагону
Генеральний інспектор Сторч та його партнери направили наглядовий персонал в Україну. Вони видали вже 44 звіти про нагляд, пов’язані з наданням США допомоги Україні. Заплановані ще додаткові 79 звітів.
Наглядові групи продовжуть моніторинг, щоб забезпечити всеосяжний загальнодержавний нагляд за витраченими коштами, які надали США Україні, а також видаватимуть Конгресу щоквартальні звіти.
Довідково. Спостережний орган Пентагону створює нову команду в Україні для моніторингу поточної допомоги Україні з боку США у сфері безпеки, оскільки зростає кількість республіканців, які закликають до посилення контролю за тим, як використовуються гроші.
За словами генерального інспектора Міністерства оборони, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу.
Посади базуються в посольстві США в Києві для моніторингу допомоги США Україні.
У звіті генерального інспектора Міністерства оборони, отриманому CNN, попереджено, що здатність США контролювати мільярди доларів допомоги, що надходить в Україну, зіткнулася з “проблемами” через обмежену присутність США в країні.
Протягом перших шести місяців війни Відділ оборонного співробітництва “не зміг провести необхідний [моніторинг кінцевого використання]” військової техніки, наданої Україні.
У звіті, датованому жовтнем 2022 року, підкреслюється, наскільки важко США було відстежувати величезну кількість зброї, боєприпасів і обладнання, які йшли в Україну в перші місяці війни.
- Україна передала Пентагону звіт про використання касетних боєприпасів у боротьбі з Росією.
- Пентагон вирішив посилити правила поводження з секретною інформацією після того, як на початку цього року військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра оприлюднив у мережі дані американської розвідки.
- Міністерство оборони США (DoD) створило цільову групу під назвою Lima для використання можливостей інтеграції систем ШІ в оборонні технології. Організація шукатиме шляхи відповідального та стратегічного використання штучного інтелекту для військових цілей.