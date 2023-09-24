В США призначили наглядача за виділеними Україні коштами

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Голова Ради генеральних інспекторів з доброчесності та ефективності (CIGIE) оголосив про обрання Роберта Сторча, генерального інспектора Пентагону, наглядачем за виділеними Україні коштами.

Він розпочне роботу 18 жовтня і буде контролювати витрачання близько $113 мільярдів допомоги, які були направлені Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального інспектора Пентагону

 

Генеральний інспектор Сторч та його партнери направили наглядовий персонал в Україну. Вони видали вже 44 звіти про нагляд, пов’язані з наданням США допомоги Україні. Заплановані ще додаткові 79 звітів.

Наглядові групи продовжуть моніторинг, щоб забезпечити всеосяжний загальнодержавний нагляд за витраченими коштами, які надали США Україні, а також видаватимуть Конгресу щоквартальні звіти.

Довідково. Спостережний орган Пентагону створює нову команду в Україні для моніторингу поточної допомоги Україні з боку США у сфері безпеки, оскільки зростає кількість республіканців, які закликають до посилення контролю за тим, як використовуються гроші.

За словами генерального інспектора Міністерства оборони, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу.

Посади базуються в посольстві США в Києві для моніторингу допомоги США Україні.

У звіті генерального інспектора Міністерства оборони, отриманому CNN, попереджено, що здатність США контролювати мільярди доларів допомоги, що надходить в Україну, зіткнулася з “проблемами” через обмежену присутність США в країні.

Протягом перших шести місяців війни Відділ оборонного співробітництва “не зміг провести необхідний [моніторинг кінцевого використання]” військової техніки, наданої Україні.

У звіті, датованому жовтнем 2022 року, підкреслюється, наскільки важко США було відстежувати величезну кількість зброї, боєприпасів і обладнання, які йшли в Україну в перші місяці війни.

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