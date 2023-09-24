В США призначили наглядача за виділеними Україні коштами

Голова Ради генеральних інспекторів з доброчесності та ефективності (CIGIE) оголосив про обрання Роберта Сторча, генерального інспектора Пентагону, наглядачем за виділеними Україні коштами.

Він розпочне роботу 18 жовтня і буде контролювати витрачання близько $113 мільярдів допомоги, які були направлені Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального інспектора Пентагону

Генеральний інспектор Сторч та його партнери направили наглядовий персонал в Україну. Вони видали вже 44 звіти про нагляд, пов’язані з наданням США допомоги Україні. Заплановані ще додаткові 79 звітів.