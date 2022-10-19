В Україні через російські атаки за добу загинули 17 цивільних, 29 поранено
В Офісі Президента України повідомили про 17 загиблих та 29 поранених серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 18 жовтня.
Про це пише УНН з посиланням на повідомлення заступника глави ОП Кирила Тимошенко.
Так, за інформацією Тимошенка, станом на дев’яту годину ранку середи відомо, що серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 18.10.2022:
- Донецька область – 12 загиблих (у т.ч. виявлено 8 вбитих раніше), 12 поранених
- Запорізька область – 13 поранених
- Миколаївська область – 1 загиблий
- Сумська область – 2 загиблих, 1 поранений
- Харківська область – 2 поранених
- Херсонська область – 1 поранений
- місто Київ – 3 загиблих.
19 жовтня ворог знову обстріляв низку українських міст. Так, зокрема, наразі відомо що українська ППО збила над Києвом кілька російських ракет.Tweet