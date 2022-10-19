В Україні через російські атаки за добу загинули 17 цивільних, 29 поранено

В Офісі Президента України повідомили про 17 загиблих та 29 поранених серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 18 жовтня.

Про це пише УНН з посиланням на повідомлення заступника глави ОП Кирила Тимошенко.

Так, за інформацією Тимошенка, станом на дев’яту годину ранку середи відомо, що серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 18.10.2022:

Донецька область – 12 загиблих (у т.ч. виявлено 8 вбитих раніше), 12 поранених

Запорізька область – 13 поранених

Миколаївська область – 1 загиблий

Сумська область – 2 загиблих, 1 поранений

Харківська область – 2 поранених

Херсонська область – 1 поранений

місто Київ – 3 загиблих.

19 жовтня ворог знову обстріляв низку українських міст. Так, зокрема, наразі відомо що українська ППО збила над Києвом кілька російських ракет.