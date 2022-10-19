В Україні через російські атаки за добу загинули 17 цивільних, 29 поранено

Published

В Офісі Президента України повідомили про 17 загиблих та 29 поранених серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 18 жовтня.

Про це пише УНН з посиланням на повідомлення заступника глави ОП Кирила Тимошенко.

Фото ілюстративне

Так, за інформацією Тимошенка, станом на дев’яту годину ранку середи відомо, що серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 18.10.2022:

  • Донецька область – 12 загиблих (у т.ч. виявлено 8 вбитих раніше), 12 поранених
  • Запорізька область – 13 поранених
  • Миколаївська область – 1 загиблий
  • Сумська область – 2 загиблих, 1 поранений
  • Харківська область – 2 поранених
  • Херсонська область – 1 поранений
  • місто Київ – 3 загиблих.

19 жовтня ворог знову обстріляв низку українських міст. Так, зокрема, наразі відомо що українська ППО збила над Києвом кілька російських ракет.

Like

Tags:

You may also like...