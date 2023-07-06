В Україні націоналізовано російський літак АН-140-100 вартістю 150 млн.

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив ще один позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України майна підсанкційної російської корпорації «Ростех».

Мова йде про вантажно-пасажирський літак АН-140-100 вартістю майже 150 млн грн.

До повномасштабного вторгнення рф повітряне судно було передано українському держпідприємству «Антонов» для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до країни-агресора.

За даними слідства, російський літак перебував на балансі московського «Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина», який входить до структури «Ростеха» і є провідним виробником військової авіатехніки рф.

Саме ця російська компанія постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.

Наразі слідчі СБУ розслідують дії керівництва цієї російської компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Слідство триває.

Комплексні заходи з націоналізації майна російського монополіста проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України