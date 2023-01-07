В Україні створили карту вибухонебезпечних територій

На карті відображаються місця, де вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них.

Зазначається, що похибка локалізації становить до 30 м.

Детально карту можна розглянути за посиланням.

Також у ДСНС рекомендують використовувати інформацію з інтерактивної картки при відвідуванні територій, на яких велися бойові дії.

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомляли, що під час російської агресії в Україні від мін загинули та постраждали близько 600 українців.