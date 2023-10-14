В Україні створили унікальний дрон-камікадзе, який може долетіти до російського Пскова

“Пташка” може нести вантаж в 50 кілограм.

Україна продовжує працювати над далекобійними дронами-камікадзе. Інженери створили безпілотник з дальністю польоту в 700 кілометрів, який може нести 50 кілограмів вибухівки.

“Виготовили дрон-камікадзе, який долітає дуже далеко, 700 кілометрів, може, навіть, до Пскова долетіти. У нього корисне навантаження 50 кілограмів. Його не так легко збити, не так легко зафіксувати. У нього немає шасі, запуск через це проводиться через спеціальну установку, але це дуже сильно вплинуло на аеродинаміку і поліпшило пікірування”, – розповів представник української компанії-виробника дронів в інтерв’ю ТСН.

За його словами, дрон-камікадзе дуже складно збити, коли він вже зайшов на ціль, майже неможливо. При цьому він вказав, що український БПЛА краще “Шахедів”, які виробляє Іран і поставляє Росії.

“Технологічно досконаліший за всіма показниками. В першу чергу тому, що у нас є доступ до світових технологій, якими ми дуже активно користуємося”, – підсумував представник компанії. // УНІАН