В Україні заборонили використовувати відеореєстратори

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В усіх регіонах України заборонили використання відеореєстраторів. Це необхідно для запобігання розголошення інформації ворогу щодо позицій та переміщення ЗСУ.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердив керівник Управління у зв’язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

В Україні заборонили використовувати відеореєстратори

За словами Сеника, заборонена:

  • зйомка доріг загального користування;
  • зйомка об’єктів загального призначення;
  • зйомка об’єктів інфраструктури;
  • зйомка блокпостів;
  • зйомка розташування або ж переміщенні підрозділів наших військових.

Керівник Управління у зв’язках із громадськістю ЗСУ наголосив, що заборони важливо дотримуватися в усіх регіонах нашої країни, а особливо в тих, де тривають бойові дії.

«Це рішення військового командування доведено до представників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості»,- заявив Сеник.

 

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