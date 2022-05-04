В Україні запустили чат-боти для ідентифікації зрадників та мародерів

На ці чати кожен громадянин може оперативно надіслати інформацію та допомогти у боротьбі з РФ.

СБУ запускає два нових чат-боти — для ідентифікації зрадників і мародерів. За допомогою чат-ботів кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

На чат-бот t.me/Traitor_Search_bot ви зможете надіслати інформацію про:

зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами;

інтернет-агентів, які «зливають» ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.

Другий чат-бот t.me/stop_marauder_ua_bot призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни.

У СБУ нагадали, що продовжує ефективно функціонувати офіційний чат-бот t.me/stop_russian_war_bot, на який приходять повідомлення про позиції і техніку ворога. Завдяки ньому українські військові завдали значних втрат російським окупантам.

«Всі зібрані дані будуть опрацьовані правоохоронними органами, щоб притягнути колаборантів, мародерів і ворожих агентів до відповідальності», — розповіли у Службі безпеки.

Раніше СБУ булов встановлено особи майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині. // УНІАН