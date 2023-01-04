В Україні затвердили нові правила військового обліку (документ)

Згідно з постановою, військовий облік відбуватиметься через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Кабмін ухвалив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні, ним передбачено низку нововведень. Так, про це свідчить ухвалена ще 30 грудня 2022 року постанова під № 1487. Документ було оприлюднено 3 січня 2023-го.

Так, тепер військовозобовʼязані можуть передавати дані військкоматам через “Дію”, зокрема під час зміни місця проживання. Зазначимо, що на військовий облік почнуть брати із 16 років (раніше було із 17).

Крім того, у 2023 році приймати на роботу або навчання військовозобов’язаного зможуть лише після надання військового квитка, або після постановки на військовий облік. А усі центри зайнятості тепер будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов’язаних.

Документ також покладає на керівників підприємств обов’язок сповіщати працівників про призов. Співробітники військового комісаріату тепер зможуть робити побудинковий обхід після отримання офіційного дозволу від мера, сільського чи селищного голови.

А ще вести військовий облік військовозобов’язаних українців, які після 24 лютого виїхали з України, будуть дипломатичні відомства. Вони також мають сприяти поверненню таких громадян до нашої країни.

Також військовий облік поділили на загальний і спеціальний. До першого належать військовозобов’язані, в яких немає броні, до спеціального – ті, в яких є бронь.

Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026-го року. // УНІАН