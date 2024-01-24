В Україну повернули ще чотирьох дітей

Сьогодні діти зустрілися зі своїми рідними.

Команда Save Ukraine врятувала з тимчасово окупованих територій та Росії ще чотирьох українських дітей.

Про це повідомив керівник ініціативи Save Ukraine Микола Кулеба.

“Сьогодні діти нарешті зустрілися зі своїми рідними після тривалого розлучення. Деякі з них не бачилися майже два роки. Декого — батьки не могли забрати вже кілька місяців, і дитину росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це була вже 15-та рятувальна місія Save Ukraine.

За цей час з РФ та тимчасово окупованих територій вдалося повернути 231 українську дитину.

Що відомо про викрадення Росією маленьких українців

Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім’ями та вивезеним до РФ, невідома, але попередні оцінки кажуть, що їх не менше 16 000. Водночас самі росіяни говорили, що “евакуювали” понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.

Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім’я дитини, що ускладнює її розшук. До “всиновлення” викрадених українці російської сім’ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють.

Одна зі складових “перевиховання” українських дітей у Росії – мілітаризація та військовий вишкіл, починаючи з дитячих садочків.