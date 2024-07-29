В Україну прямує військова підмога із Німеччини
Із запасів Буднесверу та промисловості надано 21 тис. боєприпасів для зенітних установок Gepard
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди ввійшли танки Leopard 1 A5, які Берлін передав спільною з Копенгагеном. Про це повідомляється на сайті німецького уряду,
- 21 тис. снарядів для ЗРК Gepard;
- вісім танків Leopard 1 A5 (Німеччина передала спільно з Данією);
- десять надводних дронів;
- дві ремонтно-евакуаційні бронемашини Bergepanzer;
- десять наземних радарів;
- 24,8 тис. шоломів;
- один польовий госпіталь.
- Раніше президент Зеленський повідомив, що в Україну прибув Patriot з Німеччини.
Нагадаємо, також сьогодні стало відомо, що США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до $200 мільйонів за програмою спеціальних президентських повноважень.
Безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси Himars, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin. // ГлавкомTweet