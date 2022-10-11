В Україну прибули ще чотири системи HIMARS від США
В Україну прибули ще чотири додаткових системи HIMARS із США.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає УНН.
“Чотири додаткових HIMARS від наших партнерів прибули!”, – йдеться в повідомленні.
Резніков зазначив, що це чудові новини напередодні Ramstein 6, куди він їде.
“Час HIMARS: гарний час для українців та поганий час для окупантів”, – написав міністр оборони України.
Він також подякував за допомогу президенту США Джо Байдену, своєму колезі Ллойду Остіну та всьому американському народові.Tweet