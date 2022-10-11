В Україну прибули ще чотири системи HIMARS від США

В Україну прибули ще чотири додаткових системи HIMARS із США.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає УНН.

“Чотири додаткових HIMARS від наших партнерів прибули!”, – йдеться в повідомленні.

Резніков зазначив, що це чудові новини напередодні Ramstein 6, куди він їде.

“Час HIMARS: гарний час для українців та поганий час для окупантів”, – написав міністр оборони України.

Він також подякував за допомогу президенту США Джо Байдену, своєму колезі Ллойду Остіну та всьому американському народові.