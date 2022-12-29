В ЗСУ повідомили про позиції вильоту російських ракет під час обстрілу
Сьогодні 29 грудня, Російська Федерація вдалась до чергового масовано удару по території України. Ворог запускав свої ракети з низки позиції, серед яких Ростовська область, Каспійське море та інші.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Повітряних Сил України.
Як пише пресслужба, під час удару на східному напрямку було знищено 11 дронів “Shahed-131/136”.
Зокрема:
- ворог атакував ракетами Х-101/Х-555 із бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря;
- крилатими ракетами “Калібр” із кораблів у Чорному морі;
- здійснив шість пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, а також два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.
“Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст”, – додає пресслужба.