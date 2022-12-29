В ЗСУ повідомили про позиції вильоту російських ракет під час обстрілу

Сьогодні 29 грудня, Російська Федерація вдалась до чергового масовано удару по території України. Ворог запускав свої ракети з низки позиції, серед яких Ростовська область, Каспійське море та інші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Повітряних Сил України.