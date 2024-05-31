Варшава може підготувати військовий підрозділ із мобілізованих у Польщі українців

У Польщі хочуть підготувати український військовий підрозділ із мобілізованих українців, які зараз перебувають у Польщі.

Про це повідомив у п’ятницю в Празі, де відбувається дводенний саміт глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ з посиланням на Wnp.pl.

“Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше і ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні”, – заявив Сікорський.

Глава польської дипломатії також зазначив, що переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди відбуваються “справно”, і висловив сподівання, що її підписання відбудеться ще до саміту НАТО в липні у Вашингтоні.

Як повідомлялось, генсек НАТО Єнс Столтенберг після саміту Альянсу у Празі сказав, що союзники не приймали “жодних остаточних рішень”, але просунулися у трьох питаннях щодо підтримки України: кращій координації Альянсу у питанні постачання зброї й навчання особового складу; визначенні багаторічної фінансової підтримки Києва і євроатлантичній інтеграції України.

Фото: PAP