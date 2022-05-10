Вбивали мирних людей в Бучі – повідомлено про підозру трьом російським окупантам (фото)

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом військовослужбовцям збройних сил РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року в окупованому місті Буча Київської області підозрювані жорстоко поводилися з мирним населенням. Встановлено, що окупанти вдерлися до приватного будинку та пострілами у голову вбили двох мешканців.

Завдяки співпраці прокурорів Офісу Генпрокурора та оперативних співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ вдалося встановити особи підозрюваних. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Офіс генпрокрора