Вибух у під’їзді окупаційного «мера» Енергодара відправив його до лікарні

Колаборант і його охоронці отримали поранення.

Вранці в неділю, 22 травня, у тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області місцеві партизани влаштували вибух у будинку, де мешкає «голова військової адміністрації» окупантів — колаборант Андрій Шевчик.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Вибух пролунав у будинку по вулиці Курчатова. Як сповіщається, там мешкає 48-річний Андрій Шевчик. Він був депутатом від «ОПЗЖ», а потім перейшов на бік окупантів і створив «народну раду».

«Всі обставини події з’ясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова «народної адміністрації» Шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені важкості», — сповістив він.

Орлов наголосив, що під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав.

«З цього можна зробити очевидний висновок що чекали саме на колаборанта і ударили точно та прицільно», — додав Орлов. // УНІАН