Від розбійника до терориста – бойовику батальйону «Оплот» заочно повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 32-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2014 року мешканець м. Красногорівки, який за кілька місяців до того звільнився з місць позбавлення волі, де відбував 7-річне ув’язнення за скоєння розбійного нападу, добровільно вступив до лав незаконного збройного формування РФ – так званого батальйону «Оплот».