Від розбійника до терориста – бойовику батальйону «Оплот» заочно повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 32-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2014 року мешканець м. Красногорівки, який за кілька місяців до того звільнився з місць позбавлення волі, де відбував 7-річне ув’язнення за скоєння розбійного нападу, добровільно вступив до лав незаконного збройного формування РФ – так званого батальйону «Оплот».

З січня по березень 2015 року зловмисник служив на посаді стрілка в «окремому комендантському полку в/ч 08816», а з 2016 року – черговим у штабі «5-ї окремої мотострілецької бригади в/ч 08805 фейкового міністерства оборони «ДНР».

До обов’язків підозрюваного входили охорона блокпостів та периметру військової частини, а також супроводження військової техніки терористів під час ведення ними бойових дій проти підрозділів Збройних Сил України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.