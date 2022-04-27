Відома IT-компанія закупила для ЗСУ 500 бронеавтомобілів
Частина з них — це броньовані позашляховики Land Rover Defender.
Одна з найбільших українських IT-компаній у банківській сфері Fintech Development LLC закупила для української армії 500 бронеавтомобілів.
Про це повідомляє SpecMachinery.com.ua.
Автомобілі будуть спрямовані в підрозділи Сил спеціальних операцій, ЗСУ, а також — в Головне управління розвідки Міноборони України.
Як зазначив керівник компанії, машини вже прямують в Україну. Подробиць про техніку не повідомляється, однак, судячи з фото, принаймні частина з них — це броньовані позашляховики Land Rover Defender.
На початку квітня ця Fintech Development LLC вже профінансувала закупівлю 50 бронемашин для українських захисників.
Нагадаємо, раніше Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів «Бушмастер». // LB.ua