Відправляли геолокації ворогу – судитимуть ще двох мешканців Донеччини

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровані до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканців міст Бахмута та Дружківки, які обвинувачуються у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації незаконним збройним формуванням (ч. 2, 3 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року перший з обвинувачених передавав через месенджер іншому користувачу текстові повідомлення про місця розташування особового складу Збройних Сил України на території Донецької області. Крім того, зловмисник ділився інформацією щодо місцезнаходження підрозділів правоохоронних органів, військової комендатури та позицій ведення вогню на певних ділянках фронту.

Інша правопорушниця у серпні того ж року надсилала учаснику незаконного збройного формування так званої «днр» скріншоти Google Maps з геомітками місцезнаходжень техніки та особового складу підрозділів ЗСУ у м. Дружківці.

На вирок суду чоловік та жінка чекають під вартою. За санкціями статей їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Досудові розслідування здійснювались слідчим відділом за оперативного супроводу ГВ у м. Краматорську та Костянтинівського РВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури