Війна на морі: Голова СБУ розкрив деталі резонансних спецоперацій спецслужби

Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, корабель “Оленегорський горняк” і танкер “SIG” – власна розробка спецслужби.

Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель “Оленегорський горняк” і танкер “SIG” є власною технічною розробкою Служби безпеки України.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк у ексклюзивному коментарі CNN.

“Морські надводні дрони – унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі – «Оленегорский горняк» і нафтовий танкер «SIG»”, – зазначив він.

Малюк додав, що над розробкою даних дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

“Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів»”, – наголосив голова СБУ.

Розповідаючи більш детально про спецоперації, Голова СБУ відзначив, що саме Служба безпеки була автором відповідних оперативних задумів та подальшої їх успішної реалізації разом із Військово-морськими силами ЗСУ. “Ми підходимо виважено до кожної спецоперації на морі. По суті, сім раз відміряємо і один раз відрізаємо. Але робимо це швидко і мобільно. Жалимо ворога прямо в серце”, – зазначає керівник Служби безпеки.

Голова СБУ додав, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, за ініціативою особового складу були названі “SeaBaby”, тобто “Морський малюк”. Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

Для враження десантного корабля “Оленегорський горняк” і танкера “SIG” було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

Малюк закцентував на тому, що всі вражені спецслужбою цілі є цілком законними відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права. Також він зазначив, що західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але активно переймають унікальний досвід СБУ.