Війська РФ поновили штурм «Азовсталі» після виїзду колони ООН

Бійці полку «Азов» продовжують відбивати атаки ворога.

Після виходу колони ООН російські війська поновили штурм «Азовсталі»: здійснили спробу прориву через міст, який використовувався при евакуації цивільних.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм «Азовсталі». Зокрема, здійснили спробу прориву через міст, який був воротами евакуації. Невдало», – написав він. Радник мера Маріуполя додав, що складно зрозуміти, як бійцям «Азова» вдається відбивати чисельні атаки ворога.