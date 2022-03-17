Викрадення окупантами людей на Сумщині — розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом викрадення людей, вчиненого представником іноземної держави (ч. 1 ст. 146-1 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці РФ під приводом евакуації у насильницький спосіб вивезли до міграційного центру на території країни-агресора родину з 5 осіб, які проживали в одному з населених пунктів поблизу кордону.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Офіс Генпрокурора