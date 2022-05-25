Влада Білорусі підтвердила, що допомагає Росії в геноциді українців

Премʼєр-міністр Білорусі Роман Головченко підтвердив, що республіка постачає зброю Росії.

Про це пише білоруське бюро «Радіо Свобода» з посиланням на заяву посадовця у ефірі каналу «Беларусь-1».

За його словами, білоруська зброя використовується не тільки всередині країни, а й на «потреби Російської Федерації».

Головченко визнав складнощі з експортом продукції військово-промислового комплексу через західні санкції.

«І, звісно, тепер дуже затребувана зброя не лише для внутрішніх потреб республіки, а й для Росії. У нас є спільні програми. Зараз ми інтенсивно працюємо над покращеням того, що було, ведемо науково-дослідні роботи, зокрема, з урахування досвіду подій в Україні», – визнав він.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення в Україну міжнародна спільнота заборонила імпорт до Росії деталей, які використовуються для військово-промислового комплексу, через що в росіян виникли проблеми з виготовленням озброєння. Зокрема, у квітні українська розвідка повідомила, що Уральський завод припинив виробництво зенітно-ракетних комплексів. // LB.ua