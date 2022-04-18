Внаслідок обстрілу Львова загинули 6 осіб, є постраждалі — голова ОВА

Серед постраждалих – одна дитина.

Під час ракетного обстрілу Львова постраждали щонайменше 17 осіб, серед них 6 загинули.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За інформацією Повітряного командування «Захід», сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову, пише голова ОВА.

За його словами, три удари прийшлися на об‘єкті військової інфраструктури, один — по шиномонтажу.

«Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває. Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень. На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина», — сповістив голова ОВА.

Мер Львова Андрій згодом сповістив про більшу кількість постраждалих та значні руйнування.

«Попередньо загинуло 6 людей. 11 поранено, серед них 1 дитина. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці», — зазначив він.

Садовий також попередив, що триває ліквідація наслідків ракетних ударів. Всі служби працюють на місці.

Перекрито рух по вулицях Левандівська (від вул. Сяйво до вул. Шевченка), вул. Шевченка в районі повороту на вул. Тунельну (готель НТОН).

Обстріл Львова 18 квітня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці понеділка, 18 квітня, російські загарбники здійснили декілька ракетних ударів по Львову.

За попередньою інформацією голови ОВА Максима Козицького, російські військові здійснили чотири ракетні удари. Водночас міський голова Львова інформував про більшу кількість.

«5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з‘ясовуємо», — писав Садовий.

Згодом стало відомо, що внаслідок ранкового обстрілу Львова пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін сповістив, що кілька ракет поцілили поруч з залізничними об’єктами, та опублікував фото.

Через скупчення поїздів, що очікували на відбій тривоги біля Львова, «УЗ» інформує про можливу затримку потягів. // УНІАН