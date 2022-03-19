Внаслідок обстрілу окупантами Рубіжного, загинули двоє дітей та жінка

19 березня внаслідок обстрілу сталося руйнування житлового будинку у місті Рубіжне, що на Луганщині.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Під завалами опинилися люди. На місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС Луганської області.

З-під завалів спочатку дістали двох дітей без ознак життя, рятувальники зробили серцево-легеневу реанімацію, але, на жаль, по прибуттю працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть дітей. Рятувальники продовжили розбирати завали та знайшли ще жінку та 1 дитину. Наразі медичні працівники констатували смерть жінки. Дитину врятовано, її стан стабільний, задовільний. // LB.ua