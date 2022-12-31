Внаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, поранено – 20 (фото)

Внаслідок російської атаки на Київ, яка сталася вдень 31 грудня, поранено 20 людей.

Про це у Телеграм написав мер Києва Віталій Кличко.

“На цю годину до медичних закладів столиці госпіталізували вже 11 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ”, – написав мер міста.

Раніше Кличко написав, що внаслідок російського удару є загиблий. Вибухи були зафіксовані у трьох районах міста. Під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії. Його госпіталізують медики.

LB.ua