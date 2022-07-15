Вночі окупанти обстріляли два райони Харкова: пошкоджено навчальні заклади

За процесуального керівництва Немишлянської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

15 липня близько 3 години ночі окупанти обстріляли школу в Індустріальному районі м. Харкова, будівлю пошкоджено.

Крім того, російські військові завдали удару по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад та трамвайні колії.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура