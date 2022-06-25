Вночі по території України було випущено понад 50 ракет різних типів

Росія відновлює пуски «Іскандерів» з території Білорусі та вперше застосовує дальні бомбардувальники Ту-22М3 з повітряного простору цієї країни.

Загалом уночі російськими окупантами по території України було випущено понад 50 ракет різних типів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

«Уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування», — наголошується у дописі.

Підкреслюється, що вперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також відновив застосування оперативно-тактичних комплексів «Іскандер» з території цієї країни.

«Крилаті ракети «Калібр» морського базування в основному було направлено по цілях на Заході України. На північному напрямку з літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів — «Іскандер» та «Точка-У», — йдеться у повідомленні.

На південному напрямку окупанти застосували ракети «Онікс» оперативно-тактично комплексу «Бастіон».

У Командуванні зауважили, що ракети Х-22, «Онікс» та «Іскандер» є «надзвичайно складними цілями» для комплексів протиповітряної оборони, що знаходяться на озброєнні українських Повітряних сил.

«Адже швидкість ракет «Онікс» та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК «Іскандер» летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО», — зазначається у дописі.

Частина ракет окупантів, нагадали у Повітряних силах, була збита засобами протиповітряної оборони ЗСУ. // УНІАН