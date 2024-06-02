Вночі знищено 24 російських ударних БПЛА

У ніч на 2 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К» із тимчасово окупованого ними Криму в напрямку Харківської області, зенітною керованою ракетою С-300 із тимасово окупованої території Донеччини та 25-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда (ТОТ Криму), районів Єйська та Приморсько-Ахтарська (рф).

Упродовж ночі українська ППО збила 24 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Генеральний штаб ЗСУ