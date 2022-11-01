Ворожа пропаганда атакує ІТ-систему ситуаційної обізнаності ЗСУ – Міноборони

Розпочалася нова хвиля інформаційної атаки на систему ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні Сили України.

Сьогодні російськими пропагандистськими ресурсами розпочата нова інформаційно-психологічна операція ворога (іпсо), а саме шириться інформація про нібито злам системи ситуаційної обізнаності, що використовується Збройними Силами України.

Ця іпсо розпочата ворогом саме зараз, невипадково, адже нещодавно оновлена версія цієї системи була успішно представлена на щорічній конференції експертів та розробників NATO Tide Sprint. Тому невдовзі після цього ворог з метою дискредитації почав атакувати систему і поширювати мережею пропагандистських ресурсів інформацію про нібито злам та доступ до її даних.

Щоб припинити підхоплення дезінформації ворога вітчизняними інформаційними ресурсами Міністерство оборони України повідомляє, що система працює стабільно, дані в ній надійно захищені, і несанкціонованих проникнень не зафіксовано. У Міноборони над захистом системи працюють найкращі ІТ-розробники та фахівці з кібербезпеки, які моніторять ворожу активність в режимі реального часу.

Міністерство оборони України усвідомлює, що інформаційні системи та інструменти, які застосовують наші захисники, є стратегічною ціллю для ворога, як і критична або енергетична інфраструктура країни. Водночас, оборонне відомство констатує, що ця іпсо ворога є провальною.

Міністерство оборони України