ВСУ взяли в плен «вагнеровцев» из штурмового отряда «Барс»

30 апреля в Луганской области ВСУ разгромили штурмовой отряд»Барс-7″ ЧВК Вагнер. Многие наёмники погибли — семь попали в плен.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

Наёмники российской частной военной компании прорвались в первую траншею на опорной позиции ВСУ. Украинцы приняли ближний бой и полностью разгромили врага. В результате семь оккупантов оказались в плену.

Члены ЧВК воевали против Украины за 205 тысяч рублей. За 10 дней войны у вагнеровцев из 400 человек около 150 убитых и раненых. Также пленные рассказали, что у них в группе было много отказников.

По информации журналиста, среди военнопленных: майор Виктор Коржавин (Челябинская область), радист Сергей Богданов (Краснодарский край), солдат Владимир Насыров (Уфа), солдат Суднев Валерий (Ижевск), младший сержант Юшков Дмитрий, житель Луганска Дмитрий Коваленко и еще один гражданин рф из Томска.