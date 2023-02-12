Введено у дію санкції РНБО проти 200 росіян

Президент України Володимир Зеленський ввів у дії санкції РНБО проти двох сотень осіб, що повʼязані з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента № 75 .

Відповідний указ Зеленський підписав 12 лютого. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова. Окрім того, РНБО, СБУ та Кабміну доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС – поінформувати компетентні органи ЄС та США.

Таким чином, президент запровадив санкції проти 199 громадян РФ та одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Чернічука, якого загарбники “призначили” новим “директором” Запорізької АЕС.

Проти осіб, які потрапили до списку, вводиться повний пакет персональних санкцій терміном на 50 років.

Указ набуває чинності вже сьогодні.

Нагадаємо, нещодавно Україна ввела санкції проти понад 20 священників РПЦ.

До того ж, Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти двохсот громадян Росії, зокрема знаменитостей та громадських осіб.