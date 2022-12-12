Вибухи в Мелітополі: ЗСУ розгромили лігво ФСБ

Українські воїни запустили багато “бавовни” по важливих базах російських окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. ЗокремА, на вихідних рогромили пункт базування російс ької ФСБ у готельно-ресторанному комплексі на околиці міста.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу у понеділок, 12 грудня, загарбники в паніці переміщують свої війська в інші точки й населені пункти.

За його даними, ЗСУ вдариди по готельно-ресторанному комплексі, у якому своє лігво облаштували ФСБшники, які відповідали за аналітику й ведення баз даних. Крім того, там перебували осетини – частина мешкала, а частина відпочивала.

У суботу та неділю ЗСУ влаштували “феєрверки” окупантам. Їхні втрати за вихідні склали десятки загиблими і понад 200 пораненими.

“Ми бачимо, що їхня ППО не спрацювала. І тепер у них паніка. Вони не розуміють, що робити. З учорашнього ранку вони займаються перекиданням своїх військових угруповань в інші місця, щоб намагатися сховати їх. Я б не говорив, що вони тікають – вони передислокуються”, – зазначив чиновник.

Мер наголосив, що ЗСУ вдарили також по блокпосту ворога за 20 км від Мелітополя, а також знищили місце базування радіолокаційної станції, за допомогою якої окупанти відстежували цілі для сил ППО і здійснювали аеронавігацію.