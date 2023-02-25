Вигідно лише Росії: Байден розкритикував «мирний план» Китаю для України

Президент США Джо Байден розкритикував “мирний план”, який представив Китай для припинення війни в Україні. На думку глави Білого дому те, що запропонував Пекін, може бути вигідним лише для Росії.

Про це повідомляє CNN.

“Якщо Путін аплодує цьому, то як це може бути добре? Я не жартую. Я дуже серйозний”, – сказав Байден в інтерв’ю ABC News.

Він додав, що не бачив у пропозиціях Китаю нічого, що б вказувало на те, що цей план вигідний комусь окрім Росії.

Окрім критики мирного плану, Байден категорично відкинув ідею про мирні переговори Китаю у війні, назвавши це ірраціональним.

“Ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна”, — сказав американський президент.

Байден також висловив думку про ймовірність надання Китаєм летальної зброї Росії , про що офіційні особи США попереджали останніми днями.

Президент США відмовився окреслювати наслідки того, що Китай озброїть Росію, але припустив, що Китай зіткнеться з такими ж “суворими санкціями”, як і будь-яка інша країна чи організація, яка постачала зброю Росії.

Як відомо, 24 лютого МЗС КНР презентувало свій “мирний план” для України, який складається з 12- ти пунктів, серед яких відновлення перемовин, припинення односторонніх санкцій, сприяння експорту зерна, припинення бойових дій тощо.

Водночас варто зауважити, що у своєму “мирному плані” Китай жодного разу не вжив слово “війна” натомість використовуючи слова “українська криза” або “конфлікт”.

Також у плані немає жодної згадки про те, що саме РФ розпочала повномасштабну війну проти України. // Букви