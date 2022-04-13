Вже 191 дитина загинула в Україні через збройну агресію РФ

Станом на ранок 13 квітня 2022 року більше 540 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 191 дитина загинула та більше 349 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно отриманих ювенальними прокурорами даних, найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 113, Київській — 102, Харківській — 79, Чернігівській — 54, Миколаївській — 40, Херсонській — 38, Луганській — 36, Запорізькій — 23, столиці — 16, Сумській — 16, Житомирській — 15.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами на території смт. Бородянка та с. Королівка Київської області, виявлено обгорілі тіла дівчини 16 років та 10-річного хлопчика.

11 квітня збройними силами РФ здійснено обстріл цивільної інфраструктури м. Харкова. Загинули півторамісячна дитина та 12-річний підліток. Ще 4 дітей віком 1, 4, 5 та 9 років отримали поранення.

11 квітня в Херсонській області внаслідок влучення снаряду в житловий будинок 15-річна дівчинка отримала тяжкі поранення.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 957 закладів освіти, з них 88 зруйновано повністю.

Офіс Генпрокурора