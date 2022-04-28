Вже 217 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ

Більше ніж 610 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 28 квітня 2022 року число жертв-дітей не змінилося — 217. Не зазнали змін і офіційні дані щодо поранених — понад 393.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 129, Київській — 114, Харківській — 93, Чернігівській — 66, Херсонській — 44, Миколаївській — 43, Луганській — 37, Запорізькій — 27, Сумській — 17, у м.Києві — 16, Житомирській — 15.

1508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Офіс Генпрокурора