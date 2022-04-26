Вже 217 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ

Більше ніж 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 217 дітей загинуло та понад 391 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 127, Київській — 114, Харківській — 93, Чернігівській — 66, Херсонській — 44, Миколаївській — 43, Луганській — 37, Запорізькій — 27, Сумській — 17, у м.Києві — 16, Житомирській — 15.

25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків в м. Лиман Донецької області від отриманих поранень загинуло двоє дітей 9 та 13 років.

1508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Офіс Генпрокурора